Goryachkina Wins to Force Tiebreaks

After a placid draw in Round 11, Aleksandra Goryachkina won a thrilling twelfth and final game at the Women’s World Chess Championship, leaving the match deadlocked at 6-6. This forces a rapid playoff on Friday to award the title.

[Event "WCh Women 2020"] [Site "Shanghai/Vladivostok CHN"] [Date "2020.01.22"] [Round "11"] [White "Ju Wenjun"] [Black "Goryachkina, A."] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C67"] [WhiteElo "2584"] [BlackElo "2578"] [PlyCount "80"] [EventDate "2020.01.05"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6 6. dxe5 Nxb5 7. a4 Nbd4 8. Nxd4 d5 9. exd6 Nxd4 10. Qxd4 Qxd6 11. Qe3+ Be6 12. Nc3 a6 13. Rd1 Qc6 14. Rd3 Bc5 15. Qg3 f6 16. Bf4 O-O 17. Bxc7 Bf5 18. Rd2 Rf7 19. Bf4 Bb4 20. Rad1 Bxc3 21. Qxc3 Qxc3 22. bxc3 Rc8 23. Rd8+ Rxd8 24. Rxd8+ Rf8 25. Rxf8+ Kxf8 26. a5 Kf7 27. Kf1 Bxc2 28. Ke2 Ke6 29. Be3 Kd5 30. Bb6 Kc4 31. Kd2 Be4 32. g3 Bc6 33. f4 h5 34. h4 Kd5 35. Ke3 Ke6 36. Bc7 Kf5 37. Bb6 Bd7 38. Bc7 Ba4 39. Bb6 Kg4 40. Kf2 Bc6 1/2-1/2 You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

[Event "WCh Women 2020"] [Site "Shanghai/Vladivostok CHN"] [Date "2020.01.23"] [Round "12"] [White "Goryachkina, A."] [Black "Ju Wenjun"] [Result "1-0"] [ECO "D00"] [WhiteElo "2578"] [BlackElo "2584"] [PlyCount "119"] [EventDate "2020.01.05"] 1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bf4 e6 4. Nb5 Na6 5. e3 Bb4+ 6. c3 Be7 7. a4 O-O 8. Bd3 c6 9. Na3 c5 10. Nf3 Ne4 11. h3 f5 12. Nb5 c4 13. Bxe4 fxe4 14. Ne5 Nb8 15. O-O a6 16. Na3 Nd7 17. Nc2 Qe8 18. f3 Nxe5 19. Bxe5 Bd7 20. Ne1 Qh5 21. Kh2 exf3 22. Nxf3 Be8 23. Qe1 Qg6 24. Bf4 Qe4 25. a5 h6 26. Nd2 Qh7 27. e4 dxe4 28. Be5 Rc8 29. Rxf8+ Bxf8 30. Qe2 e3 31. Nxc4 Bb5 32. b3 Qe4 33. Rf1 Qc6 34. Qxe3 Qe8 35. Qe2 Qg6 36. Rf3 Kh7 37. Qf2 Bc6 38. Rg3 Qf5 39. Qe2 Rd8 40. Ne3 Qf7 41. Qd3+ g6 42. Rg4 Bg7 43. Bxg7 Kxg7 44. Nc4 Bb5 45. Qg3 Bxc4 46. bxc4 Rd7 47. Re4 Qf6 48. Qe3 Rd6 49. c5 Rc6 50. Kg1 Qf5 51. Rf4 Qg5 52. h4 Qe7 53. Qe5+ Kg8 54. Rf6 Kh7 55. h5 gxh5 56. Qf4 e5 57. Qxh6+ Kg8 58. Qg6+ Kh8 59. Qxh5+ Kg8 60. Qg5+ 1-0 You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Quick Links

Match Website

Full Match Schedule

Live on Chess24

IM Carissa Yip Annotations:

Game 4

Games 5 and 6